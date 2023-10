Trovato morto tedesco 82enne disperso in val Gardena

Il corpo localizzato ai piedi di un dirupo

Bolzano – E’ stato trovato morto un turista tedesco di 82 anni che da mercoledì risultava disperso in val Gardena. L’uomo, in compagnia della moglie e della figlia, era partito a piedi da passo Gardena per scendere poi a valle lungo la Vallunga. Nei pressi del rifugio Puez l’uomo e le due donne si sono però persi di vista. Ancora in serata sono scattate le ricerche, interrotte poi senza esito per la scarsa visibilità.

Giovedì mattina il corpo senza vita dell’anziano è stato localizzato da un elicottero ai piedi di un dirupo. L’uomo probabilmente ha perso il sentiero oppure è scivolato ed è poi precipitato per un’ottantina di metri, morendo sul colpo.