Trovato morto anziano disperso in Val Venosta, a Trento arrestata nigeriana con 1,2 chili di cocaina

La salma trovata dopo sei mesi. Operazione Polfer su un treno, droga nascosta in ovuli

Bolzano – È stato trovato morto un anziano, dato per disperso da sei mesi. Si tratta di Alois Kind, ottant’anni di Castelbello in Val Venosta. A denunciarne la scomparsa erano stati i familiari dopo che, a dicembre dell’anno scorso, non aveva fatto ritorno dopo un’escursione. A trovarne la salma è stato un contadino, che ha rinvenuto i resti mortali dell’anziano ai margini di un sentiero. Indagine sono incorso per stabilire le cause esatte della morte.

Trento – La polizia ferroviaria ha arrestato una donna nigeriana di 35 anni, trovata in possesso di 1200 grammi di cocaina. La droga era contenuta in 103 ovuli che la donna aveva inghiottito. A portare gli agenti Polfer alla scoperta della droga, è stato l’atteggiamento della straniera, sottoposta ad un controllo su un treno partito da Trento e diretto a Monaco di Baviera. Il controllo si è svolto nell’ambito dell’intensificazione dell’attività delle forze dell’ordine in occasione del G7 di Taormina. La donna è stata arrestata e si trova ora a disposizione del magistrato nella casa circondariale di Trento.