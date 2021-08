LE VOSTRE SEGNALAZIONI/Primiero, moria di pesci e ‘resti’ di gamberi d’acqua dolce: i pescatori fanno chiarezza

Le segnalazioni si riferiscono in particolare ad una moria di trote e gamberi nei laghi Welsperg e Plank a Primiero San Martino di Castrozza

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – L’Associazione Pescatori Primiero vuole tranquillizzare, ospiti e residenti, sullo stato delle acque e della fauna ittica di Primiero, in seguito ad alcune segnazioni pervenute nei giorni scorsi. Tutti i laghi ed i torrenti, rientrano nella prima classe di qualità biologica. Acque e organismi, che in esse vivono, sono continuamente monitorati da noi e dai vari Servizi della Provincia Autonoma di Trento.

“Entrando nel merito delle segnalazioni di qualche trota morta nei laghi Plank e Welsperg – spiega il presidente dei Pescatori di zona, Mario Scalet -, si conferma che la loro presenza deriva da comportamenti illegittimi di qualche pescatore che, come da regolamento, dovrebbero tagliare la lenza, per i pesci che vengono rilasciati in acqua. La trasgressione è soggetta ad una sanzione amministrativa e, per i pescatori-soci, anche al ritiro per un mese del permesso di pesca.

Per quanto riguarda la presunta morte dei gamberi di acqua dolce, nel lago Welsperg – continua Scalet -, si chiarisce che non si tratta di esemplari morti, ma dei loro esoscheletri (foto), che cambiano con la muta, in relazione al loro accrescimento. Anche gli umani cambiano vestiti e scarpe, in base alla loro crescita.

Infine, le bollicine fotografate sulla superficie del lago Welsperg, si formano dopo un temporale. Le gocce di pioggia che battono sull’acqua, determinano la formazione di bolle d’aria per la presenza di ‘saponine’ naturali, presenti nei vegetali. Tale fenomeno si verifica anche nei torrenti, soprattutto in primavera, in prossimità dei salti d’acqua”.