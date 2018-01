Troppe piscine in Veneto, vanno in perdita: presenza di impianti in Veneto raddoppiata in meno di 10 anni

Connect on Linked in

Assonuoto, un impianto ogni 10mila abitanti,raddoppiate in 10 anni

NordEst – In Veneto c’è una piscina ogni 10 mila abitanti. Troppe per la domanda regionale, al punto che un impianto su tre opera in situazioni economiche negative o di grande difficoltà. Se n’è parlato, a Treviso, durante un convegno promosso da Assonuoto, l’associazione regionale dei gestori di piscine, e Fin Veneto, il comitato regionale della federazione nuoto.

La presenza di impianti natatori in Veneto è raddoppiata in meno di 10 anni, mentre si calcola che per assicurare la sostenibilità di una piscina media, già prima della crisi del 2008, era necessario un bacino d’utenza di 38 mila persone in un raggio di 10 chilometri.

Per questo oggi molte delle società che gestiscono le strutture pubbliche per conto dei Comuni sono in grande difficoltà, e non mancano impianti in stato di abbandono per l’impossibilità di far fronte alla gestione e alle manutenzioni.