Tribunale Trento, governatore trentino Maurizio Fugatti “eleggibile”

Trento – Il Tribunale di Trento ha rigettato un ricorso contro l’elezione del governatore trentino, Maurizio Fugatti. Un gruppo di cittadini, tra cui Vincenzo Zubani, sindaco di Tione e candidato nella lista Futura, ora all’opposizione, puntava all’ineleggibilità dell’esponente leghista, in quanto all’epoca sottosegretario alla salute del governo Conte.

Secondo i ricorrenti, non sarebbe sufficiente il parere favorevole all’eleggibilità ottenuto prima del voto del 21 ottobre da Fugatti da parte del segretario generale della Provincia autonoma, Paolo Nicoletti, secondo cui un sottosegretario non sarebbe membro di governo.

La sentenza dà ora ragione al governatore: Secondo l’art. 92 della Costituzione – si legge – il governo è composto esclusivamente dal presidente del consiglio, dai ministri e dal consiglio dei ministri. Anche la legge 400 del 1988 – prosegue il Tribunale di Trento – sancisce che la figura del sottosegretario ha il ruolo di coadiuvare il ministro.

Proseguono a rilento i lavori in Consiglio provinciale a Trento. In Aula, durante la seduta-fiume del Consiglio provinciale sull’assestamento del bilancio proposto dalla Giunta, il presidente Kaswalder ha letto l’ordinanza con cui il Tribunale di Trento ha rigettato il ricorso promosso da Ornella Boldrini, Stefano Bogatto e Vincenzo Zubani, patrocinati dall’avvocato Alfonso Pascucci, contro l’eleggibilità e per la decadenza di Maurizio Fugatti dalla carica di presidente della Provincia. Così recitano le conclusioni della sentenza: “Il Tribunale di Trento rigetta le eccezioni sollevate dalle parti; rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti in solido tra loro a rifondere al convenuto Fugatti Maurizio le spese del presente procedimento liquidate in euro 3.000 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cnpa come per legge; condanna i ricorrenti in solido tra loro a rifondere alla Provincia intervenuta le spese del presente procedimento liquidate in euro 3.000 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cnpa come per legge”. L’ordinanza – ha concluso Laswalder – reca la firma del giudice Serena Alinari e del presidente del Tribunale Roberto Beghini. I lavori in Aula procedono sempre a rilento con le votazioni degli emendamenti al ddl 21 sull’assestamento. Stamane dalle 8.30 e fino a questo momento (11.21) ne sono stati votati 340, tutti respinti, presentati dalle minoranze (Lucia Coppola di Futura) all’articolo 25 (sul totale delle 45 norme da cui è formato il provvedimento). Da segnalare la scelta di utilizzare il pulsante “non partecipa” al voto (colore viola) di Claudio Cia (Agire) sempre presente in Aula.