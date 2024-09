Treviso, Susanna Recchia scomparsa con figlia di 3 anni, trovata l’auto a Vidor

La donna di 45 anni, si è allontanata da casa in auto, assieme alla sua bambina. La denuncia presentata dal compagno al Commissariato di Polizia di Conegliano. Dopo ore di ricerche, ritrovata l’auto, vicino al ponte di Vidor. Si teme un gesto estremo

NordEst – Susanna Recchia, 45 anni di Miane (Treviso), è da venerdì assente da casa, assieme alla figlia di tre anni. La segnalazione della scomparsa è stata fatta dal compagno al Commissariato di Polizia di Conegliano, e immediatamemte diramata dalla Prefettura di Treviso. La donna, è uscita a bordo di una Volkswagen Tiguan di colore bianco e avrebbe lasciato a casa il telefono cellulare, ma anche il portafoglio con i documenti. Subito sono scattate le ricerche in tutta la Marca, ma anche nei territori limitrofi con verifiche attraverso i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati e dispositivi per il riconoscimento automatico della targa.

Ritrovata l’auto a Vidor

In serata, parcheggiata a poche decine di metri dal ponte di Vidor è stata ritrovata l’auto. Vuota. Nessuna traccia nè di Susanna Recchia, nè della piccola. La Protezione Civile, sul posto, sta muovendosi concentrando le ricerche nell’area, assieme a Vigili del Fuoco, volontari e forze dell’ordine. Prima di andarsene da casa, avrebbe lasciato sul tavolo di casa una lettera. A darne notizia anche l’assessore alla protezione civile della Regione Veneto Giampaolo Bottacin in un post su facebook.

