Treviso, Prof indagato per chat osé alunne: Legali, è innocente

Connect on Linked in

Insegnante si è già dimesso da istituto per ragioni familiari

NordEst – Non si tratta di presunzione di innocenza ma di innocenza reale”. Lo affermano i legali del docente di istituto superiore di Treviso che, secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, è indagato per presunti approcci di natura sessuale nei confronti di alcune studentesse minorenni con le quali sarebbe avvenuto uno scambio di fotografie a sfondo erotico. L’uomo non insegna più perché si è dimesso spontaneamente, “ma per ragioni familiari” dopo essersi sospeso all’apertura dell’indagine.

Il servizio TGR

Un professore del liceo Duca degli Abruzzi di #Treviso è indagato dalla Procura per avere scambiato messaggi ambigui con un’allieva. Al vaglio degli inquirenti il cellulare del docente, posto sotto sequestro. Il servizio di @PietroVernizzi @TgrRai pic.twitter.com/Cza0nJYPyt — Tgr Rai Veneto (@TgrVeneto) January 16, 2018

In breve

Imprenditore scomparso in Messico – L’Ambasciata d’Italia a Città del Messico, in stretto raccordo con la Farnesina, segue con la massima attenzione il caso del connazionale Alessandro Bozzato, prestando ogni possibile assistenza al connazionale ed ai suoi familiari in Italia. Lo rende noto la Farnesina. L’imprenditore rodigino aveva chiesto aiuto alla sorella Erica, residente a Cavarzere (Venezia), sostenendo di essere in pericolo di vita. La sorella ha poi raccontato ai media di avere perso i contatti con lui.

Rimossi 2 reni a paziente che ne aveva 4 – A un uomo di 65 anni, che un decennio fa era stato sottoposto al trapianto di entrambi i reni in quanto i suoi stavano progressivamente smettendo di funzionare, sono stati asportati due dei quattro organi che possedeva, a causa di una patologia tumorale. L’intervento è avvenuto presso il reparto di Urologia dell’ospedale di Portogruaro (Venezia). Il protocollo medico prevede in questi casi che il trapianto avvenga senza la rimozione dei reni precedenti a causa dell’elevato pericolo per il paziente, pertanto il sessantacinquenne si era ritrovato con quattro organi.