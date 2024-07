Treviso, omicidio di Vincenza Saracino: si indaga a tutto campo

La 50enne sarebbe morta a causa delle gravissime ferite al collo procurate da una lama tagliente. Il marito sentito due volte

NordEst – È stata ritrovata senza vita Vincenza Saracino, la donna di 50 di cui si erano perse le tracce da martedì 2 luglio a Preganziol, in provincia di Treviso, quando le telecamere di videosorveglianza l’avevano ripresa alle 17.30 mentre si apprestava a fare la spesa al supermercato vicino casa. La donna, a bordo di una City Bike elettrica di colore azzurro con cestino e portapacchi di colore nero, da quel momento non aveva più dato notizie di sé, praticamente sparita nel nulla. A dare l’allarme il marito, preoccupato perché non la sentiva da ore.

Il corpo è stato rinvenuto dai Carabinieri, nel corso delle ricerche, in un casale abbandonato non distante dall’abitazione della donna dove viveva con la figlia e il marito. Non si esclude che potrebbe essere stato trascinato lì in un secondo momento, per depistare le indagini, e l’omicidio commesso in un altro luogo. Da un primo esame sul corpo della vittima sono state rinvenute delle ferite al collo provocate verosimilmente da una lama. Sarà l’autopsia a stabilire la causa della morte.