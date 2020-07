Treviso, nell’ex Caserma Serena 129 migranti positivi

Posted on

L’Italia cresce. Nel quarto trimestre del 2017 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dell’1,6% nei confronti del quarto trimestre del 2016, mentre per l’intero 2017 il dato, corretto per gli effetti di calendario, registra un aumento dell’1,5% NordEst – Sono le stime preliminari diffuse dall’Istat da cui emerge come l’incremento congiunturale sia […]