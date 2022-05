Treviso, muore giovane 17enne in scooter, travolto da un’auto

Arrestato il conducente dell’auto

NordEst – E’ stato posto agli arresti domiciliari l’automobilista coinvolto nell’incidente stradale in cui, domenica sera, a Paese (Treviso), è morto Davide Pavan, un ragazzo di 17 anni alla guida di uno scooter.

L’uomo, in base ai controlli sulla concentrazione di alcol nel sangue, sarebbe risultato con un tasso superiore ai limiti di legge. La vicenda è al vaglio dei carabinieri che indagano sulla dinamica del terribile incidente stradale.

In breve

Due persone sono morte e un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale Romea, a Mira. Secondo una prima ricostruzione tutti e tre viaggiavano su una vettura che, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada capovolgendosi e fermando la corsa in un campo. Due degli occupanti sono morti all’istante, il terzo è stato portato con un elicottero all’ospedale di Mestre.