Treviso, Auto sfonda muro e finisce in salotto

PADOVA – Tre ragazzi sono morti in un incidente stradale avvenuto nella notte in Veneto sulla Monselice Mare, nel comune di Candiana (Padova). Un quarto ragazzo e’ ricoverato in condizioni non gravi all’ospedale di Monselice. Le vittime sono Enrico Pilotto, 17 anni, Davide Alba (19), Sandro Cisotto (20), che si trovava alla guida dell’auto. […]