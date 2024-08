Trento, vigili del fuoco e sanitari mobilitati per un incendio in via Matteotti: ustionati due ragazzini

L’allarme è scattato in un appartamento, situato in una palazzina, nel quale si trovavano due ragazzini

Trento – Per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno distrutto completamente la stanza dei due, fratello di 12 e sorella di 8 anni. A riportare le ustioni più serie ( di primo e secondo grado) il ragazzo. Entrambi sono stati trasferiti al Santa Chiara dopo che i vicini, accortisi del fumo, hanno allertato i vigili del fuoco.

Per precauzione una cinquantina di persone sono state evacuate da 20 appartamenti per alcune ore. Resta invece inagibile l’appartamento nel quale è iniziato l’incendio, all’interno del quale è anche crollata una porzione di soffitto. L’incendio si sarebbe scatenato infatti proprio in quella camera. I carabinieri di Trento stanno indagando sull’accaduto per capire se i piccoli fossero soli in casa e se il rogo sia stato innescato da un gioco sfuggito di mano. Il Comune si è attivato per trovare una sistemazione ai bambini e alla loro madre rimasti senza casa.