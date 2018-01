Trento, Vigili del fuoco in azione a malga Albi a Garniga: divorata dalle fiamme

Print This Post

Distrutta la struttura, recentemente rinnovata

Trento – Le fiamme hanno distrutto completamente – mercoledì mattina – Malga Albi sopra Garniga sul Bondone. Non ci sono feriti, ma la struttura è stata completamente divorata dalle fiamme. Decine di vigili del fuoco in azione per domare il rogo.

I nuovi gestori erano arrivati solo pochi mesi fa. Indagini in corso per ricostruire le cause dell’incendio.

