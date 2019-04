Trento, Venerdì 12 aprile chiusa dalle 9 alle 16 la galleria di Martignano: in direzione Padova

“Abbiamo bisogno di imprese che decidono di venire in Trentino ad investire, di imprese sane, innovative come la vostra e per questo per noi è un onore festeggiare assieme a voi i vostri 50 anni”, così il presidente della Provincia autonoma di Trento ha ringraziato la famiglia Oberrauch, fondatrice dell’azienda Finstral, per aver scelto lo stabilimento di Borgo Valsugana come sede dei festeggiamenti per il mezzo secolo di attività. Sabato scorso, infatti, proprio a Borgo si è svolta la serata di celebrazione voluta dall’azienda altoatesina, che è presente in Trentino con un altro stabilimento a Scurelle e un grande “studio” di consulenza ed esposizione a Calliano. “Questo è un giorno importante per Finstral – ha detto ancora il presidente – ma è un giorno importante anche per il Trentino e per la Valsugana. Lo è perché Finstral ha 1.400 dipendenti ed è presente in 14 Paesi, però essere qui oggi è un forte segnale di attaccamento a questo territorio. Conosciamo la vostra realtà aziendale che ha forti radici familiari e locali, ma che è riuscita ad internazionalizzarsi, mantenendo una vocazione territoriale: un forte vantaggio competitivo, questo, in una economia che si globalizza”. Quindi la conclusione del saluto ai presenti, fra i quali il presidente della Regione Trentino Alto Adige – Südtirol, con l’augurio all’azienda di altri 50 anni di attività imprenditoriale e di presenza in territorio trentino”.