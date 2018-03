Trento, Vaccini: ecco le indicazioni del Dipartimento della Conoscenza alle scuole d’infanzia

Connect on Linked in

Il Dipartimento della Conoscenza ha inviato a tutte le scuole dell’infanzia, ai servizi socio-educativi per la prima infanzia ed ai sindaci le indicazioni cui attenersi in materia di obbligo vaccinale. Come già comunicato, infatti, sono in corso le procedure per l’accertamento delle posizioni vaccinali secondo un programma di colloqui con i genitori e i tutori di minori che risultano non conformi all’obbligo vaccinale

Trento – La circolare, che ha lo scopo di evitare interpretazioni ed azioni singole, ribadisce che eventuali provvedimenti saranno adottati solo al termine di questi passaggi. Ciò per garantire a tutti uniformità di trattamento. Quindi, per usare le parole contenute nella circolare, “eventuali provvedimenti saranno comunicati dall’Amministrazione provinciale a tutti, nello stesso momento, solo al termine dei passaggi formali in capo all’Azienda sanitaria”.

È bene ribadire che, fino a quel momento, è assicurata a tutti i bambini la regolare prosecuzione della frequenza nelle scuole dell’infanzia e nei servizi per la prima infanzia del Trentino. “Sarà cura esclusivamente del Dipartimento della Conoscenza fornire, al termine del percorso, ogni indicazione utile agli enti Preposti”.

La Giunta provinciale precisa infine che non ci sarà alcun calo degli organici e delle risorse per le scuole e i servizi alla prima infanzia del territorio provinciale. L’Amministrazione ha già dato indicazione agli Uffici provinciali competenti di determinare il numero di classi per l’anno scolastico 2018/2019 e quindi anche il numero di insegnanti, tenendo conto del solo calo demografico e non di potenziali cali derivanti dagli obblighi vaccinali. Tutto questo considerando anche la possibilità, che verrà data alle famiglie, di iscrivere i bambini anche in corso d’anno.

In breve

Gruppo Dana: nuova occupazione dalla ricerca grazie ad un accordo negoziale

Trentino leader in Italia nell’educazione alla cittadinanza globale

Varietà di melo resistenti: 200mila euro per incentivare il rinnovo dei vecchi impianti

Borse per la specializzazione del personale sanitario non medico

Studenti dell’ambito sanitario, approvate le direttive all’Opera universitaria

MoVE -Mobilità verso l’Europa: corsi di lingua e tirocini all’estero

“Minority SafePack”: un milione di firme per le minoranze dell’Unione Europea

Il marchio “Qualità Trentino” anche agli asparagi

Nuovo stemma e gonfalone per il Comune di Sèn Jan di Fassa

Al via dal 18 marzo la terza edizione del ciclo concorso “Trentino pedala”

Il Trento Film Festival cerca giovani volontari per la 66. edizione