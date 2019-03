Trento, Tragico incidente a Vezzano: muore camionista 57enne di Ferrara

Connect on Linked in

L’uomo è stato travolto dal suo camion che trasportava legname

Trento – Un camionista 57enne di Ferrara è morto giovedì mattina in Trentino, a Vezzano, travolto dal proprio mezzo, mentre stava lavorando ad attaccare il rimorchio. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9 in un parcheggio vicino a un bar, quando l’uomo, 47 anni, ha cercato di fermare la motrice che ha iniziato a muoversi senza controllo. Ha tentato di salire a bordo, ma il camion l’ha travolto e sbalzato giù dalla strada.

Il camion adibito al trasporto di legname era in sosta nella piazzola in località al Bersaglio a Vezzano. Era arrivato a Vezzano alle 6 del mattino, lasciando momentaneamente il rimorchio in sosta, diretto con la motrice a Riva del Garda per scaricare. Al suo ritorno, verso le 9.30 aveva cominciato l’operazione di aggancio del rimorchio alla motrice, quando il mezzo si è messo in moto.

L’uomo ha tentato di bloccare il camion salendo sulla motrice ma è stato sbalzato nella scarpata sottostante. Nel movimento il camion ha divelto il parapetto facendo cadere delle pietre e si è fermato in bilico sulla scarpata. Sul posto, sono accorsi i sanitari con ambulanza e elicottero, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Le immagini TGR Trentino

Incidente mortale a Vezzano: travolto dal camion mentre tenta di agganciare il rimorchiohttps://t.co/2bJuzHxHaz — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) March 21, 2019

Continuano gli incidenti con i cervi