Trento, tragico incidente a Vigolo Vattaro: autista del Vanoi muore travolto dal suo camion

Comunità del Vanoi in lutto per la scomparsa di Egidio Grisotto di 54 anni. L’uomo ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto giovedì mattina poco prima delle 10 a Vigolo Vattaro, tra via Vittoria e via del Caseificio

Trento – Egidio Grisotto, di Canal San Bovo, aveva 54 anni. Ha perso la vita investito dal proprio camion, dopo essere sceso dalla cabina di guida.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, il mezzo si sarebbe mosso lungo una lieve discesa, investendo l’autista e finendo poi la sua corsa contro un camper.

A nulla sono valsi i soccorsi del 118 arrivato con ambulanza ed elicottero. L’uomo è deceduto in seguito alle gravi ferite riportate.

Egidio Grisotto era titolare, con il fratello Giorgio, della storica, omonima, ditta di autotrasporti a Canal San Bovo. Grisotto, con il fratello ed altri colleghi, consegnava merce per il Sait ed era molto noto ed apprezzato da tutti in zona, per il lavoro che svolgeva.

Profondo dolore nella comunità del Vanoi dove la notizia, si è diffusa rapidamente nella tarda mattinata di giovedì, lasciando tutti senza parole.