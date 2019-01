Trento, tentata rapina e aggressione al Bar Dolomiti: arrestato un albanese

Connect on Linked in

Martedì sera verso le 18.30 un uomo ha preso di mira il bar Dolomiti di Corso Buonarroti a Trento, aggredendo il titolare

Trento – L’uomo era armato di una pistola che solo in un secondo tempo è risultata una semplice “scacciacani”. Il titolare del locale si è visto puntare una pistola alla testa con l’intimazione di consegnare tutti i soldi in cassa.

L’esercente ha reagito anche aiutato da un cliente. Il bandito è stato così immobilizzato in attesa dell’arrivo della polizia che lo ha arrestato. Oggi la vicenda sarà al vaglio del giudice per i primi provvedimenti giudiziari.

Arrestato un cittadino Albanese per tentata rapina

Alle ore 18.30 di martedì, due pattuglie della Squadra Volante sono intervenute presso il bar-ristorante Dolomiti sito a Trento in c.so Buonarroti nr.103, per una rapina a mano armata. Gli agenti giungevano presso il locale dove notavano il titolare mentre tentava di trattenere un soggetto a terra. Gli operatori hanno provveduto a disarmare il malvivente che risultava in possesso di una pistola a tamburo in metallo priva di tappo rosso.

Durante la colluttazione, prima dell’arrivo degli agenti, il malvivente ha esploso un colpo a salve. Nella colluttazione entrambe le parti riportavano contusioni e pertanto venivano medicati presso il Pronto Soccorso. Lo straniero, A.S. di anni 42 anni, è stato tratto in arresto ed associato al Carcere di Verona a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.