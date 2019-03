Trento, Svastica tatuata e canti filonazisti: neo capo di gabinetto in Provincia si dimette

Connect on Linked in

Dopo le polemiche iniziate già in estate per la croce uncinata tatuata sul polpaccio di Marika Poletti, che aveva portato di recente a due interrogazioni in consiglio provinciale di Pd e Futura che ne chiedevano la rimozione, in queste ore anche un pesante video online. Giovedì sera le dimissioni dal recente incarico provinciale

Trento – Un video che risale al 2009 su YouTube solleva un nuovo polverone nel mondo politico trentino, costringendo Marika Poletti alle dimissisoni. Dalle minoranze provinciali, non mancano però critiche anche per chi ha deciso di affidare questo incarico.

Poletti, nominata nei giorni scorsi capo di gabinetto del neo assessore provinciale Mattia Gottardi, ha rassegnato le dimissioni, come reso noto da un comunicato della Provincia.

La sua posizione si era già fatta molto pesante alla luce delle interrogazioni presentate in consiglio provinciale dal Pd e da Futura. Critiche erano state sollevate anche dall’associazione Italia Israele.

Ma a far precipitare la situazione è stata la “ricomparsa” in rete di un video in cui Poletti lascia trasparire le sue simpatie per il periodo più buio della storia.