Trento, Studentessa violentata nel bar: indaga la Polizia

Posted on

Verso le politiche Pd UpT Patt Primiero (Trento) – Tappa a Primiero giovedì per il candidato della coalizione di centrosinistra autonomista, Giorgio Tonini – candidato in Valsugana e Primiero – (nella foto) dove ha presentato le sue priorità in vista delle prossime elezioni politiche. Chi è Giorgio Tonini La mia difficile corsa in Trentino orientale per dare all’Italia […]