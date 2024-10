Trento si tinge di rosa fino a domenica per il Festival dello Sport 2024

Posted on

Con una nota del 20.1.2009 il Ministro delle Infrastrutture sen. Alberto Matteoli ha risposto all'on. Maurizio Paniz, che chiedeva un aggiornamento ed un impegno in merito ai lavori di realizzazione della nuova sede della Questura di Belluno nella ex Caserma Fantuzzi. Il Ministro, ricordando che l'importo complessivo per la realizzazione dell'edificio è stimato in circa […]