Trento, sequestrati 2,4 kg marijuana dalla Polizia locale

Durante controlli notturni, gli agenti hanno sequestrato 2,4 chili di marijuana in confezioni pronte per lo spaccio

Trento – Gli agenti del nucleo civico hanno fermato un veicolo proveniente da Trento che percorreva la statale 45 bis della Gardesana. A bordo c’erano tre persone di nazionalità straniera rispettivamente di anni 47, 34 e 25.

Durante le fasi di controllo gli agenti hanno riconosciuto uno dei passeggeri di origine nordafricana, perché già identificato in precedenza in piazza Dante. Inoltre hanno notato che gli altri, di origine nigeriana, mostravano insofferenza e agitazione. In alcune borse che avevano in macchina sono state scoperte numerose confezioni di marijuana suddivise in dosi avvolte in cellophan già pronte per esser cedute, per un peso complessivo superiore a 2,4 chili.

Sono state sequestrate anche banconote di piccolo taglio per oltre 1.500 euro. I tre uomini sono stati dichiarati in stato di arresto per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio.

