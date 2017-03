Trento, Scivola dall’impalcatura: è grave

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Grave incidente dopo il Giro della Bolghera a Trento

Trento – Giovanni Paolini, 69enne bolognese, stava smontando il palco della gara ciclistica, quando è scivolato dalla struttura, procurandosi gravi ferite. Subito soccorso, è in rianimazione in prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto quando la gara ciclista, il classico «Giro della Bolghera», era già terminata.

Giovanni Paolini, è il titolare della «Bike service» di Bologna. Domenica pomeriggio stava lavorando con due suoi dipendenti, per smontare la struttura in via Vicenza, luogo di partenza e di arrivo della competizione.

Per cause in corso di accertamento, forse a causa della pioggia, l’uomo è scivolato sul palco finendo sull’asfalto.