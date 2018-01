Sciatore pugliese esce di pista e muore a Folgarida: perde la vita Fabrizio Aspromonte

Vano l’intervento dell’elicottero di Trentino Emergenza. Il giovane 32enne è finito fuori pista, schiantandosi contro gli alberi

Trento – E’ uno sciatore pugliese la vittima dell’incidente mortale sulle piste di Folgarida in Trentino: Fabrizio Aspromonte, 32 anni di Tricase (Lecce).

Su una impegnativa pista nera è finito fuori pista martedì pomeriggio, schiantandosi violentemente contro un albero. Inutile l’intervento dell’eliambulanza. Il grave incidente è avvenuto verso le 15.30.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della pattuglia sciistica e l’elicottero di Trentino Emergenza, ma i soccorritori non hanno potuto che constatare la morte del turista in seguito ai gravi traumi riportati nella caduta.

Inchiesta sull’incidente in Panarotta

Ancora una vittima sulle nevi trentine, dopo la tragica morte del poliziotto trentino Bruno Paoli, in seguito ad un incidente in Panarotta. Intanto, la Procura di Trento dopo la morte di Paoli, sequestra la pista e apre le indagini su quanto accaduto.

In breve

Numerosi incidenti sugli sci in tutto il Trentino – Dalla Val di Fassa a Primiero, dal Brocon a Campiglio, molti gli incidenti sugli sci. Martedì sera intervento dell’Aiut Alpin in Val di Fassa per recuperare uno sciatore straniero in difficoltà nella zona di Canazei, dove aveva perso la pista di rientro. Nel pomeriggio l’elicottero di Trentino Emergenza è intervenuto anche a Primiero, in Val Canali per un soccorso sanitario. Elisoccorso anche in Val di Fiemme in mattinata per un 28enne ferito in pista a Pampeago. A Campiglio elicottero per un codice giallo sugli sci, mentre a Revò è arrivata l’eliambulanza per un sanitario. Elicottero per un codice giallo, sempre in pista – in mattinata – anche in zona Col Rodella.