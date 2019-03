Trento, scade termine rendiconto Contributi Fesr: in mancanza della documentazione nessun incentivo

Connect on Linked in

Documentazione da inviare entro il primo aprile

Trento – Importante scadenza in arrivo per le imprese trentine beneficiare dei contributi previsti dal Programma operativo 2014-2020 del Fondo europeo di sviluppo regionale. Il 1 aprile scade, infatti, il termine ultimo di completamento e rendicontazione delle iniziative finanziate.

La scadenza riguarda i contributi alle imprese per investimenti fissi, acquisto di servizi innovativi ed investimenti per l’efficienza energetica. In mancanza della documentazione richiesta – precisa una nota della Provincia autonoma di Trento – l’impresa non potrà beneficiare del contributo.

La rendicontazione deve essere effettuata tramite la piattaforma online presente sul portale della Provincia.