Trento, ritrovata senza vita Maria Teresa Marconi: era scomparsa da casa il 25 agosto

La donna di 77 anni scomparsa da casa a Trento il 25 agosto dopo essere sfuggita alla badante, è stata trovata senza vita

Trento – A ritrovare il corpo, sono stati gli agenti della Polizia ferroviaria all’interno della sottostazione elettrica di via Monte Baldo, a Trento. Non si segnalano segni di violenza. Sul posto sono intervenuti gli operatori della polizia scientifica e il medico legale. Secondo la perizia del medico legale, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, da alcuni giorni.

L’identificazione è avvenuta attraverso i gioielli e gli effetti personali rinvenuti della donna. La salma è stata consegnata ai familiari su disposizione del pubblico ministero. L’anziana si era allontanata dalla sua abitazione di via Nicolodi, nel quartiere della Bolghera. Dopo essere uscita alle 7 di mattina non era tornata a casa e non si era recata al centro diurno che frequentava.