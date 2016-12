Lagorai, Rifugio Tonini distrutto da incendio: decine di Vigili del fuoco al lavoro con due elicotteri

Nessuno sarebbe rimasto ferito nel devastante incendio in quota

Trento – Decine di Vigili del fuoco al lavoro per spegnere l’incendio al rifugio Tonini, sul Lagorai, nel Comune di Bedollo, sopra passo Redebus, nella catena del Lagorai, a quota 1.900 metri. Sul posto, sono intervenuti anche due elicotteri per circoscrivere le fiamme che stanno devastando le strutture del rifugio aperto in questi giorni festivi.

Il rogo (nelle immagini TGR) è divampato – per cause in corso di accertamento – poco dopo le 10 del mattino. Si ipotizza però che l’incendio possa essere partito da una stufa e poi alimentato dal vento che ha fatto divampare le fiamme che si sono estese al bosco. Difficili le operazioni proprio a causa del forte vento in quota.

Dove si trova il Rifugio

Situato in Trentino, nella catena del Lagorai, il Rifugio Tonini si raggiunge facilmente partendo già in quota dal Passo del Redebus, attraverso strade forestali e sentieri per lo più pianeggianti e immersi nel bosco. Si può arrivare al Rifugio anche da Malga Stramaiolo.

La storia del Rifugio

Bollettino SAT n.3 – 2006, testo di Mario Corradini

Giovanni Tonini ha vissuto con partecipazione ed eroismo la vicenda irridentistica ed il Primo conflitto mondiale. Fu infatti il più giovane capitano della Guerra 15/18, grado conferitogli a 21 anni e mezzo. Combatté poi in Carinzia, fu catturato in un ospedale militare di Ragusa e rinchiuso nel campo di concentramento di Witzendorf, in Austria.

Durante questa prigonia, dove vedeva morire molti suoi compagni e la salute si faceva sempre più precaria, incominciò a scrivere un diario, a raccontare la sua vita, indirizzandolo alla figlia Chiara di pochi anni (Chiara divenne poi una nota ed apprezzata artista, famosa per i suoi dipinti e le sue ceramiche).

Finite le guerre Giovanni Tonini si laureò al Politecnico di Milano e progettò una diga nel Messico. Divenne in seguito un grande costruttore di dighe, molte in Italia (come la diga in pietrame secco dell’Home in Sicilia e sempre in Sicilia la diga dell’Alcantara) ma ance in Francia, nel Belgio, in Scozia, in Polonia ed una diga antisismica, la prima del genere, a Tepuxtepec in Messico.

Ma Tonini è noto anche per l’arte. Alle “Scuole reali” di Rovereto (queste scuole furono frequentate anche da Depero, Bonazza, Cainelli, Melotti ed altri) si specializzò e produsse ottimi acquerelli.

Nella sua vita Giovanni Tonini ha allestito solo tre mostre di pittura: la prima a Pavia quando aveva 27 anni, la seconda a Trento nel 1947 e la terza a Baselga di Piné nell’agosto del 1971.