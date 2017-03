Trento, Riccadonna nuovo direttore del Consorzio dei Comuni

Connect on Linked in

Subentra ad Alessandro Ceschi passato alla direzione della Federazione Trentina della Cooperazione. Il Presidente Paride Gianmoena: “Abbiamo scelto una risorsa interna di riconosciute capacità”

Trento – Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei Comuni Trentini ha deciso: sarà Marco Riccadonna, già responsabile Area Consiglio delle autonomie locali, a rivestire il ruolo di direttore del Consorzio. Con il primo di aprile subentrerà ad Alessandro Ceschi, passato alla direzione della Federazione Trentina della Cooperazione.

La scelta di valorizzare una risorsa interna non è casuale, Marco Riccadonna potrà, infatti, mettere a disposizione la sua grande esperienza maturata in diverse posizioni nel mondo della Pubblica Amministrazione trentina.

“Abbiamo scelto una risorsa interna, – ha affermato Paride Gianmoena, Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini – una persona che, nel corso degli anni di lavoro all’interno della struttura, ha dimostrato serietà e grandi capacità professionali, ma anche organizzative ed umane. Contiamo molto sulla sua preparazione per affrontare una fase particolarmente importante per gli Enti Soci. Marco, insieme alla struttura che ha condiviso questo percorso garantirà, un gioco di squadra, un aspetto che ha sempre contraddistinto la vita del Consorzio.

Il Consorzio dei Comuni Trentini – ha sottolineato ancora il Presidente Gianmoena – è cresciuto notevolmente nell’erogazione di servizi e il Consiglio delle autonomie locali ha un ruolo strategico nel rapporto con la Provincia. Ambiti che il dottor Riccadonna conosce alla perfezione”.

“È una sfida che accetto con entusiasmo e grande senso di responsabilità. – è il commento di Marco Riccadonna, che aggiunge – Ringrazio il CdA per questa notevole occasione di crescita. Il fatto di conoscere a fondo la struttura del Consorzio dei Comuni mi faciliterà nel lavoro, per altro ben condotto in questi 18 anni da Alessandro Ceschi. Il mio sarà un lavoro di squadra, in un organico ben rodato ed efficiente”.

Marco Riccadonna, 43 anni, sposato, risiede a Trento. Il suo percorso formativo include una Laurea in Economia e Commercio ottenuta nel 1999 presso l’Università di Trento. Nel 2002 si è abilitato alle funzioni di Segretario comunale.

La sua carriera professionale è molto intesa con diverse esperienze negli Uffici provinciali come funzionario esperto contabile e nelle Amministrazioni comunali nel ruolo di Segretario comunale. Già responsabile dell’Area Consulenza del Consorzio e Consiglio delle autonomie locali, nonché esperto in materia di finanza locale in servizio presso il Consorzio da circa 15 anni.