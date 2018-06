Trento, Regolarizzati 678 precari di enti pubblici trentini

Connect on Linked in

Accordo Provincia – Sindacati

Trento – Stabilizzazione in arrivo per almeno 678 dipendenti degli enti pubblici provinciali, enti locali e aziende pubbliche di servizi alla persona del Trentino, assunti per almeno 3 anni con contratto a tempo determinato per ragioni tecnico-organizzative o per sostituzione di personale già in servizio.

L’accordo è stato raggiunto dal governatore Ugo Rossi con le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e Fenalt, al termine di un percorso di confronto che ha comportato anche la stima dei fabbisogni reali effettuata di concerto con gli enti interessati.

Per coloro che non saranno oggetto della stabilizzazione – il personale assunto con contratto a tempo determinato per ragioni tecnico-organizzative o sostitutorie è pari oggi a 1.457 unità – l’intesa con l’Apran è quella di prolungare i contratti in essere.