Rapina a mano armata all’ufficio postale di Ravina di Trento

(Trento) – Bottino che ammonterebbe a 900 euro. I due malviventi sono fuggiti in motocicletta. Indagini in corso, dopo il colpo. La rapina è avvenuta verso le 9 quando in ufficio erano già presenti alcuni clienti. I due uomini in moto, coperti da caschi e con una pistola in mano, sono entrati in ufficio chiedendo i soldi.

Hanno ripulito la casse dello sportello, prima di fuggire.