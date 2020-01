Trento, Quattordici giovani ricoverati in ospedale: sospetta intossicazione

Malessere per due scolaresche in vacanza: vomito e problemi gastrici per un centinaio di ragazzi. i più gravi in ospedale, a Cles e a Trento

Trento –Sanitari del 118 mobilitati a Folgarida per soccorrere alcuni studenti in gita scolastica in Trentino.

Sarebbe un centinaio i ragazzi di due scolaresche (206 ragazzi, con 15 accompagnatori) provenienti dall’Emilia e dalla Toscana che hanno segnalato disturbi intestinali, dopo i primi giorni di vacanza in un albergo di Folgarida.

All’origine dei problemi sanitari, ci potrebbe essere una possibile intossicazione alimentare oppure una infezione. I sintomi del malessere nella notte: sono arrivati sul posto medici e infermieri del 118, i medici dell’assistenza territoriale e i volontari della Croce Rossa Provinciale, di Dimaro e di Malè, una ventina di sanitari. All’interno dell’albergo che ospita le comitive è stata allestita un’astanteria per curare direttamente sul posto le persone che mostravano sintomi gastrointestinali.

Una centinaio i ragazzi fra gli 11 e i 14 anni che stavano male e per 14 di loro è stato deciso il trasferimento in ospedale. 12 sono stati accolti a Cles, due a Trento per non sovraccaricare il nosocomio delle valli del Noce. Le loro condizioni non appaiono gravi.

Indagini in corso da parte delle autorità sanitarie per stabilire le esatte cause dei disturbi segnalati. Si sospetta l’intossicazione alimentare, ma non si escludono al momento altre ipotesi. Sono stati prelevati campioni di cibo da analizzare. Le comitive erano arrivate all’albergo di Folgarida martedì sera in pullman e secondo le prime informazioni, alcuni stavano male già durante il viaggio.