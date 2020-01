Trento, Quale futuro per le Comunità di valle? Assessore Gottardi: “Diventeranno Enti strumentali dei Comuni”

“Se la riforma istituzionale non dovesse essere attuata in tempo per le elezioni amministrative del 3 maggio prossimo – ha sottolineato l’assessore – si prevederanno forme di continuità con la governance attuale, in modo da evitare elezioni che dovessero successivamente rivelarsi inutili”

Trento – La consigliera del Patt, Paola Demagri è intervenuta in Consiglio provinciale durante il question time, interrogando la Giunta sul futuro delle Comunità di valle. Demagri ha chiesto in particolare, quanto verranno abolite le Comunità di valle per dare vita ai “Distretti” previsti dal programma leghista.

L’assessore competente, Mattia Gottardi ha risposto che “sulla base di quanto emerso dagli Stati generali della montagna, la Giunta intende procedere alla riforma istituzionale delle comunità con un disegno di legge che inizierà il suo iter nei prossimi mesi. La proposta, ha aggiunto Gottardi, che andrà preliminarmente condivisa con il Consiglio delle autonomie locali, è di realizzare un modello di Comunità come ente strumentale a servizio dei Comuni, che gestisca quindi servizi e funzioni amministrative (servizi sociali, edilizia privata e diritto allo studio) già delegate o da delegare volontariamente da parte dei Comuni stessi. La riforma istituzionale dovrà quindi comprendere degli aspetti principali: gli organi della Comunità e le funzioni ed i servizi che la stessa presta per il proprio territorio di riferimento. L’assessore ha sottolineato infine che i tempi della riforma non sono prevedibili, in quanto le questioni tecniche da affrontare sono molto complesse e riguardano la competenza di diversi servizi provinciali. Se la riforma non dovesse essere attuata in tempo per le elezioni amministrative del 3 maggio prossimo, si prevederanno forme di continuità con la governance attuale, in modo da evitare elezioni che dovessero successivamente rivelarsi inutili”.

La consigliera Demagri ha giudicato parziale la risposta dell’assessore, notando che stando alle parole di Gottardi la riforma slitterà nel tempo per l’imminenza delle elezioni amministrative. L’intenzione della Giunta è di far proseguire intanto le Comunità così come sono. Resta il dubbio circa i soggetti ai quali verrà affidata la responsabilità di questo prosieguo.

