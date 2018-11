Trento, presidio polizia locale in piazza Dante

Approvato progetto esecutivo, tre mesi di lavori

Trento – Approvato dalla Giunta comunale di Trento il progetto esecutivo dell’ufficio distaccato del corpo di polizia locale all’interno del parco di piazza Dante.

Il piccolo edificio – informa il Comune – avrà due due postazioni di lavoro e una postazione libera ‘front office’ per il rapporto con il pubblico. Sarà dotato di superfici perimetrali con vetri stratificati riflettenti unidirezionali e antisfondamento, di impianto di riscaldamento e raffrescamento, impianto elettrico, illuminazione, fibra e collegamento al circuito delle telecamere.

La struttura potrebbe svolgere anche un ruolo di “cabina di regia” per future manifestazioni o interventi di protezione civile. La durata presunta dei lavori è stimata in tre mesi. Il costo è di circa 250.000 euro.

In breve

Il Nucleo operativo ambientale del Corpo polizia locale di Trento-Monte Bondone ha segnalato cinque persone per illecito ambientale – Sono ritenuti responsabili di continui abbandoni di rifiuti in via Ora del Garda, a Spini di Gardolo. Gli indagati sono i legali rappresentanti pro tempore di tre società costituenti un consorzio di cooperative con sede in Piemonte e i due soci delle stesse società, i quali avevano in uso i veicoli, con cui avveniva la raccolta, il trasporto e l’abbandono dei rifiuti. Tre dei veicoli utilizzati per trasportare i rifiuti sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Segnalata anche un’altra persona, che aveva in uso il terzo veicolo sequestrato. L’indagine, coordinata dalla Procura di Trento, ha consentito anche di quantificare il materiale abbandonato, circa 4.980 chili.