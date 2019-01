Trento, presidente Maurizio Fugatti: 143 mln per danni maltempo e 70 mln per flat tax

Print This Post

Presentata variazione al bilancio di previsione della Provincia

Trento – Presentato dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, un disegno di legge che prevede una variazione al bilancio di previsione della Provincia per gli esercizi finanziari 2019-2021.

Il provvedimento mette in campo, da un lato, 143 milioni per fronteggiare i danni causati dal maltempo, dall’altro 70 milioni a copertura dell’impatto della manovra nazionale sulle finanze provinciali a partire da quest’anno e fino al 2021. Ulteriori 28 milioni sono previsti per la realizzazione dei primi progetti della nuova Giunta provinciale.

Le risorse recuperate con questa variazione provengono da accantonamenti e sono attinte inoltre da minori finanziamenti di alcuni ambiti dell’amministrazione provinciale. “Si tratta però – rassicura Fugatti – di interventi temporanei, perché già nel corso della primavera di quest’anno la Giunta adotterà nuove misure attraverso l’assestamento di bilancio”.