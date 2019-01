Trento, il presidente del Consiglio Kaswalder incontra il Comandante dei Carabinieri Volpi

Print This Post

Il presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder, è stato in visita martedì mattina dal comandante provinciale dei Carabinieri del Trentino, colonnello Luca Volpi

Trento – Molte le tematiche al centro dell’attenzione nell’incontro che si è tenuto martedì mattina a Trento. Presso il Comando dell’Arma in via Barbacovi si è svolto un incontro che è servito a stabilire una proficua colleganza tra il nuovo presidente dell’assemblea legislativa provinciale e l’alto ufficiale che da alcuni anni coordina nel nostro territorio ben 800 uomini e 74 Stazioni, dislocate in tutte le valli e i centri della provincia.

I temi trattati

Si è parlato di difesa della popolazione, di caserme con necessità di manutenzione straordinaria, di giovani e nuove tossicodipendenze, del comune sforzo tra istituzioni e forze dell’ordine per continuare a garantire al Trentino uno standard molto alto di benessere e di bassa criminalità.

Tra Kaswalder e il Comandante Volpi, che proviene da un’altra terra di autonomia speciale come il Friuli, è stato subito trovato un terreno comune, su cui si svilupperanno certamente interazione e collaborazione.