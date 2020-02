Trento, Poste Primiero Vanoi: uffici ancora chiusi per carenza di personale ma il cartello esposto segnala: “Aggiornamenti tecnici”

Situazione difficile in tutto il Trentino per 70 pensionamenti in due mesi. Ufficio postale chiuso a Canal San Bovo nella giornata di lunedì 17 febbraio e a Prade martedì 18 febbraio con notevoli disagi per la popolazione. Manca personale ma il cartello esposto segnala ancora una volta: “Chiusura temporanea per aggiornamenti tecnici” e invita a recarsi negli uffici di Mezzano (10 km) o Pergine Valsugana (80 km). Mentre l’ufficio postale più vicino aperto di pomeriggio è Feltre a 30 km da Primiero

Trento – Continuano i disagi negli uffici postali del Primiero Vanoi e del Trentino. Dopo i problemi all’ufficio centrale di Fiera, parzialmente risolti con l’arrivo di un nuovo direttore, ora la situazione si complica negli uffici periferici.

In seguito ai recenti pensionamenti – situazione comune a tutto il Trentino – basta un impiegato in malattia per dover chiudere un ufficio periferico che si rivela di fondamentale importanza per la popolazione locale.

E’ accaduto in particolare nel Vanoi, ma nelle scorse settimane anche a Imèr, confermando la difficile situazione di Poste italiane in tutta la provincia di Trento. Chiudere un ufficio periferico significa privare i residenti di piccole comunità di servizi essenziali, che dovrebbero essere garantiti, visto anche l’importante sforzo della Provincia di Trento nel sostegno ai servizi postali.

In Trentino, 70 dipendenti in pensione in due mesi

Per il momento sarebbe stata sospesa la chiusura dell’ufficio di Cristo Re a Trento. Da mesi però, le Poste annunciano nuove assunzioni con un piano straordinario.

Sono 33 gli assunti nell’ultima tranche del 2019, nel periodo novembre-dicembre. Si tratta di lavoratori con contratto part time, a cui si aggiungono una ventina di lavoratori assunti full time nei mesi precedenti. Complessivamente si superano i 50 assunti, tutti impiegati nell’ambito del recapito, secondo i dati forniti dai sindacati.

A fronte di una cinquantina di ingressi, sono settanta le uscite fra gennaio e inizio febbraio 2020 per pensionamenti e prepensionamenti. Enormi difficoltà riguardano gli sportellisti in Trentino, ossia gli impiegati degli uffici postali, come conseguenza delle uscite dovute al piano esodi.

Nella nostra provincia dovrebbero arrivare entro marzo 17-18 persone nell’ambito della sportelleria. Solo una parte, sei o sette, verranno assunte ex novo, mentre i restanti lavoratori proverranno da altri settori oppure da contratti part-time. In Trentino si contano – sempre secondo i sindacati – 193 sportelli ma di questi 141 con un solo operatore nell’ufficio, con le relative problematiche legate a ferie, malattie e situazioni straordinarie.