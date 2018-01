Trento, più telecamere sorveglianza e wifi sobborghi

Connect on Linked in

Telecamere arriveranno a quasi 600, ora sono 470

Trento – Aumentano le telecamere per la videosorveglianza a Trento e si estende ai sobborghi la rete wi-fi. Avviene con un piano triennale di interventi, già in parte completato, che a lavori ultimati conterà quasi 600 telecamere collegate con le centrali dei vigili urbani, della polizia e dei carabinieri. Anche la rete wi-fi Wilma sarà più estesa e chi non fosse ancora iscritto al servizio può registrarsi dal sito del Comune.

Fino a un paio d’anni fa la videosorveglianza del Comune di Trento avveniva con 470 telecamere e 53 server di registrazione delle immagini. In passato le telecamere erano state messe, su indicazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza e delle forze dell’ordine, in zone dov’era disponibile la rete in fibra ottica comunale, cioè in centro.

Da due anni l’amministrazione ha iniziato a estendere la rete comunale anche ai sobborghi, in parte in fibra ottica e in parte wi-fi. Il costo dell’intervento è pari a 165.000 euro per ciascuno dei 3 anni, per un totale di 495.000 euro.

In breve

Masi altoatesini, laboratorio protetto – Bambini e adulti diversamente abili oppure malati presto potranno trovare un’assistenza presso masi specializzati. La giunta provinciale di Bolzano ha approvato infatti un disegno di legge sulla cosiddetta agricoltura sociale. La Provincia, oltre alle cooperative sociali, sosterrà anche agricoltori che si mettono a disposizione dell’inserimento socio-lavorativo, dell’educazione ambientale e di assistenza riabilitativa. “L’agricoltura sociale – ha spiegato il governatore Arno Kompatscher – ha solo vincitori. Da un lato viene offerta un’assistenza in un ambiente particolarmente idoneo, dall’altro lato gli agricoltori hanno un’entrata economica che può essere importante per evitare la fuga dalle vallate”.