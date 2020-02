Trento, Picchia la compagna e spaccia nei locali della città: arrestato

La Squadra mobile di Trento sequestra mezzo chilo di eroina

Trento – La Squadra mobile della Questura di Trento, d’intesa con la Procura, ha arrestato un cittadino tunisino di 31 anni, perché trovato in possesso di più di 500 grammi di eroina e diversi grammi di cocaina, custoditi in un’abitazione lungo via Brennero a Trento.

L’uomo, che secondo gli inquirenti aveva avviato un’intensa attività di vendita al dettaglio di eroina e cocaina all’interno di locali notturni trentini, facendosi chiamare “Ali”, deve rispondere di possesso di stupefacenti ai fini di spaccio e anche di violenza nei confronti della compagna, una ragazza di origine russa, da anni residente a Trento.

Con la giovane – hanno ricostruito gli investigatori – il 31enne aveva una relazione violenta, al punto da costringerla a ricorrere alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento.