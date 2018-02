Trento, Opere di sistemazione idraulica e forestale: sei milioni dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Connect on Linked in

Manutenzione e prevenzione sono fattori importanti, anche nell’ambito più ampio della Protezione civile. Per questo in Trentino si continua ad investire nella sistemazione idraulica e forestale del territorio, anche con risorse che arrivano dall’Europa. La Giunta provinciale ha individuato nell’ambito dei Piani degli interventi in materia di sistemazione idraulica e forestale 2010 – 2013 e 2014 – 2018, gli interventi che saranno cofinanziati, per una cifra complessiva di sei milioni di euro, dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2014 – 2020. L’attività rientra tra le competenze del Servizio Bacini montani

Trento – Il Programma Operativo del Fesr 2014 – 2020, prevede infatti, dopo la recente modifica dello scorso settembre, un’azione specifica “ volta al finanziamento di interventi di sistemazione idraulica e forestale per la messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico, con interventi di manutenzione straordinaria di arginature e tratti di corsi d’acqua, con lo scopo di assicurare la laminazione dei deflussi e il contenimento delle portate di piena, nonché creare le condizioni di equilibrio fra i fenomeni erosivi ed il trasporto a valle dei sedimenti lungo il reticolo idrografico”.

Una parte degli interventi, oggetto del cofinanziamento con fondi europei per 6 milioni di euro e che hanno un importo complessivo di progetto di oltre 9.700.000 euro, riguarda interventi in parte programmati nell’ambito del vigente Piano degli interventi di sistemazione idraulico e forestale 2014-2018, e in parte programmati nell’ambito del precedente Piano degli interventi di sistemazione idraulico e forestale 2010-2013.

Gli interventi

Riguardano il fiume Adige, a Trento, il torrente Albola a Riva del Garda, il fiume Fersina a Trento, il rio Val di Ronco a Cavalese, il fiume Brenta a Levico e Caldonazzo.

La rimanente parte degli interventi, per un cofinanziamento complessivo Fesr che sarà di 3 milioni di euro, sarà programmata nell’ambito del prossimo aggiornamento del Piano degli interventi 2014-2018 in materia di sistemazione idraulica e forestale, previsto nel corso del 2018. Per la parte non finanziata con fondi europei sarà finanziata con risorse provinciali.

