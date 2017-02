Trento, nuovo sequestro dei NAS: 100 kg di alimenti avariati in Paganella

100 kg di alimenti avariati sequestrati dai Carabinieri del NAS in un ristorante sull’Altopiano della Paganella

Trento - Nuova operazione dei Nas in Trentino. I carabinieri di Trento, in collaborazione con i militari della Compagnia di Cles, hanno eseguito un sequestro di oltre 100 chilogrammi di carne avariata, ritrovati in un congelatore di un noto locale dell’Altopiano della Paganella.

Sono stati trovati e sequestrati cento chilogrammi di prodotti deteriorati, per un valore complessivo di circa 1.000 euro. Il titolare del bar ristorante è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Trento.