Trento, nuovo malessere per comitiva studenti nello stesso albergo a Folgarida

Nessuno grave, analogo episodio 10 giorni fa nella stessa struttura

Trento – Nuovo allarme martedì mattina nell’albergo di Folgarida in cui, il 29 gennaio scorso, erano state soccorse circa 200 persone – tutte ospiti della struttura – per forti malesseri gastrointestinali.

Questa volta sarebbero almeno una trentina i colpiti da una sospetta forma virale, tutti con sintomi simili a quelli manifestatisi nell’episodio precedente: si tratta di una comitiva di ragazzi italiani in gita scolastica e di un gruppo di coetanei britannici. Si tratta di casi non gravi. Un ragazzino è stato portato in ospedale in via precauzionale.

A quanto si apprende, già la scorsa notte qualcuno avrebbe iniziato ad accusare dei malesseri, ma l’allarme è stato dato stamattina, intorno alle 10, quando erano ormai diversi i ragazzi che non stavano bene. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri della compagnia di Cles e i colleghi del Nas di Trento per ulteriori accertamenti.