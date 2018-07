Trento, Nuova stazione a Roncone per MeteoTriveneto

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Associazione Meteo Triveneto nella giornata ha installato nei giorni scorsi ai 787 metri del Lago di Roncone, una stazione meteorologica Davis Vantage Pro1

Roncone (Trento) – La stazione meteorologica invia in tempo reale su internet i principali dati meteorologici, ovvero: temperatura, pioggia, vento (velocità, raffica, direzione), umidità, pressione, radiazione solare. Al momento la stazione è visualizzabile su internet in diretta a questi link, ma in seguito verrà inserita su altre reti meteorologiche:

http://www.meteolevicoterme.it/roncone/

E’ stata inoltre inserita sulla rete internazionale Wundeground

https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=ISELLAGI2

Oltre al monitoraggio di una zona “scoperta”, la stazione permetterà di rilevare i dati di una zona interessata spesso da aumenti di temperatura causati dallo Scirocco, con differenze di temperature

marcate rispetto alle zone più a nord (non è raro veder nevicare a Bondo e piovere a Roncone ancorché a parità di quota), ma lo scopo principale è far vedere in diretta a chi è lontano, che tempo

sta facendo a Roncone.

L’associazione ringrazia il Comune di Sella Giudicarie sul cui terreno è installata la stazione, i gestori dell’esercizio pubblico presso il lago, che forniscono la connessione internet 24/7. Per la parte

tecnologica un ringraziamento a Stefano Zamperin, responsabile della rete stazioni di Meteo Triveneto.