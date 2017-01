Trento, Nominati i direttori di area del servizio territoriale trentino

Tre professionisti di lunga esperienza nella sanità pubblica alla guida delle aree cure primarie, riabilitazione e dipendenze

Trento – Il direttore generale Paolo Bordon ha nominato i tre direttori delle aree afferenti al nuovo Servizio territoriale dell’Apss. I professionisti nominati alla guida delle aree cure primarie, riabilitazione e dipendenze sono Simona Sforzin, Eugenio Gabardi e Renzo De Stefani. Gli incarichi sono un ulteriore passo avanti verso la completa definizione dell’organizzazione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che si completerà, entro fine luglio, con l’approvazione del nuovo regolamento di organizzazione come previsto dalla delibera della Giunta provinciale dello scorso dicembre».

I tre direttori sono stati scelti per le loro competenze professionali e organizzative maturate negli anni. «Le nomine di oggi nelle articolazioni organizzative del Servizio territoriale – ha evidenziato il direttore generale Paolo Bordon – valorizzano tre professionisti in un ruolo strategico per la nuova organizzazione dell’Apss con un mandato che sarà anche orientato a rendere le attività delle loro strutture omogenee e trasversali sull’intero territorio provinciale, valorizzando il dialogo con i professionisti delle aree ospedaliere per una presa in carico globale degli assistiti. Era per noi una priorità rispetto al complesso iter della riorganizzazione dare forza e centralità al servizio del territorio che, da questa riorganizzazione e dopo queste nomine, esce ristrutturato in maniera organica e completa».

Renzo De Stefani

Nato a Roma il 16 gennaio 1948, si laurea in medicina e chirurgia all’Università di Siena. Si specializza in psichiatria. La sua attività professionale si è svolta a partire dal 1975 per interno nell’ambito psichiatrico pubblico dapprima a Siena e, successivamente, in Trentino a partire dal 1978. Fino all’attuale nomina è stato direttore dell’Unità operativa di psichiatria del distretto Centro Nord, coordinatore del dipartimento di psichiatria e dal 2012 ha ricoperto l’incarico di direttore del Dipartimento di salute mentale dell’Apss. È promotore e coordinatore di iniziative e gruppi di riferimento nazionali nell’ambito psichiatrico quali della rete nazionale “Le parole ritrovate”, “Fareassieme” e ha promosso il risultato più visibile e importante del Fareassieme gli UFE (Utenti – Familiari – Esperti) che sono ad oggi presenti in molte realtà Italiane ed estere.

Eugenio Gabardi

Nato a Cles il 22 gennaio 1956, si laurea in medicina e chirurgia all’Università di Padova. Si specializza in geriatria e gerontologia, nonché in igiene, medicina preventiva, orientamento igiene e tecnica ospedaliera. La sua attività professionale si svolge dal 1989 al 1995 all’ospedale di Arco-Riva. Il 1° aprile 1995 inizia la collaborazione con l’Apss come responsabile del Servizio attività di degenza ospedaliera della Direzione cura e riabilitazione. Da agosto 2000 a marzo 2005 lavora al Dipartimento salute e attività sociali della Provincia autonoma di Trento e successivamente fino a settembre 2009 è direttore dei distretti sanitari di Fiemme e Ladino di Fassa e responsabile dell’Unità operativa di assistenza territoriale dei medesimi distretti sanitari. In seguito lavora al Dipartimento politiche sanitarie della Pat. Da novembre 2010 è nominato direttore sanitario dell’Apss incarico che mantiene fino a giugno 2016 quando in seguito alla scadenza del mandato riprende la collaborazione con il Dipartimento salute e solidarietà sociale della Provincia autonoma di Trento.

Simona Sforzin

Nata a San Donà di Piave il 3 maggio 1971. Si laurea in medicina e chirurgia all’Università degli studi di Padova. Si specializza in medicina di comunità. Dopo una prima esperienza di guardia medica per la Ulss 10 Veneto Orientale da aprile 2005 è dipendente dell’Apss come dirigente medico dell’Unità operativa di assistenza territoriale dapprima al Servizio igiene pubblica e successivamente al Servizio cure domiciliari. Da settembre 2010 a gennaio 2013 è responsabile della struttura semplice «Cure domiciliari» del distretto Centro Nord a cui si aggiunge nel 2012 il coordinamento dell’Unità di valutazione multidisciplinare – disabilità dell’Apss. Nel 2013 è nominata direttore dell’Unità operativa cure primarie del distretto Centro Nord e a luglio 2016 direttore del distretto Centro Nord, incarico che ha ricoperto fino a fine dicembre, quando, in seguito alle prime fasi della riorganizzazione è stato istituito il Servizio territoriale.