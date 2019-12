Trento, minorenne guida l’auto dell’amico in piena notte ma si scontra con i Carabinieri

Posted on

L’Ulss1 Dolomiti affida tre spazi per attività commerciali nei nuovi accessi dell’ospedale di Feltre tramite asta pubblica ad offerte segrete Feltre (Belluno) – L’asta si terrà il giorno 15 marzo 2017 alle ore 11.00 presso la sala riunioni Piccolotto dell’Ospedale di Feltre. Per prendere parte all’asta i concorrenti dovranno far pervenire la propria offerta, in plico […]