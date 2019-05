Trento, Migliora la bimba colpita da meningite

Connect on Linked in

Respira spontaneamente ed i parametri vitali sono stabili

Trento – Sta meglio la bambina colpita da meningite ricoverata in terapia intensiva neonatale all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Le condizioni generali della piccola, alla quale era stata diagnosticata una meningite da meningococco, sono migliorate in maniera significativa.

Da domenica – informa una nota dell’Azienda sanitaria proviciale, la piccola respira spontaneamente ed i suoi parametri vitali sono stabili. Nei prossimi giorni la bimba verrà valutata dal punto di vista neurologico e, in relazione alla stabilità delle condizioni cliniche, potrà essere trasferita dalla terapia intensiva al reparto di pediatria.

In breve

Formaggi trentini antistress. I ricercatori dalla Fondazione Edmund Mach (Fem) di San Michele all’Adige hanno scoperto gli effetti benefici di due ceppi di batteri identificati nei formaggi a latte crudo prodotti in Trentino. Si tratta del Streptococcus thermophilus 84C e del Lactobacillus brevis DSM-32386, registrati in una apposita banca dati. I due ceppi, individuati analizzando un centinaio di campioni di latte e formaggio di malga, sono in grado di produrre elevate concentrazioni di acido y-amminobutirrico (Gaba), un neurotrasmettitore con proprietà calmanti. “I formaggi prodotti con i ceppi batterici – dice la ricercatrice Elena Franciosi – contenevano quantità di Gaba più alte rispetto ai formaggi prodotti usando ceppi batterici commerciali”. La scoperta, pubblicata sulla rivista “Frontiers in Microbiology”, è stata possibile grazie alla collaborazione con il Dipartimento di agronomia dell’Università di Padova e con i ricercatori dell’Unità di chimica vitienologica e agroalimentare del Centro trasferimento tecnologico.