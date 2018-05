Trento, Messner alla prima del suo ‘Holy Mountain’

Connect on Linked in

A Trento, ‘mescola parte documentaristica con attori’

Trento – “Ho usato il cinema per la seconda volta come storyteller della montagna, dopo averlo fatto con musei e libri, e ho voluto narrare con le immagini una delle montagne più maestose, l’Ama Dablam in Nepal, per rivivere un memorabile salvataggio (1979) da parte del mio team di una spedizione neozelandese in grave pericolo”. Così il regista Reinhold Messner, in occasione della prima mondiale del film ‘Holy Mountain’ al 66/o Trento Film Festival.

“Il documentario – ha raccontato – mescola la parte documentaristica con immagini di archivio, rare e di repertorio, e attori come mio figlio che ricostruiscono la storia seguendo sempre quella reale, di testimonianze dirette.

Gli sherpa sono gruppi etnici delle montagne del Nepal, un popolo vero e proprio, e non solo guide e portatori di alta quota ingaggiati per le spedizioni himalayane. Considerano sacra la montagna dove vivono e quando noi alpinisti siamo arrivati non erano così contenti, perché per loro la montagna doveva rimanere inviolata”.