Trento, massima allerta incendi: le fiamme devastano un tetto in Val di Non

Vigili del fuoco mobilitati nella notte tra martedì e mercoledì in valle di Non: verso l’una di martedì notte un rogo si è sviluppato sul tetto di una casa a Fondo

Valle di Non (Trento) - La Protezione Civile invita a prestare la massima attenzione. E’ infatti molto elevato in queste ore, il rischio incendi in tutto il Nordest per la siccità di questi giorni. Dopo i casi di martedì, nuovo incendio nella notte a Fondo.Vigili del fuoco mobilitati per ore, fino a mercoledì mattina, per domare il rogo che ha interessato un tetto di un edificio della zona. Nessuna persona è rimasta fortunatamente coinvolta nel grave incendio.