Trento, la Digos ferma il presunto responsabile delle molotov

Nutriva ostilità contro la pubblica aministrazione

Trento – La Digos della polizia di Trento ha fermato un uomo ritenuto responsabile di avere fabbricato e utilizzato delle molotov. Quelle che il 24 maggio erano vicino al Duomo di Trento: erano tre, in uno zaino, trovate abbandonate da un addetto alle pulizie dopo il mercato, in una piazzetta accanto alla cattedrale.

Non c’erano rivendicazioni, ma la sequenza di episodi della settimana precedente, durante l’adunata degli alpini, quali danneggiamenti alle centraline ferroviarie e scritte ingiuriose contro l’adunata, avevano messo in campo tra le piste anche quella anarchica.

Oggi viene smentita dalla stessa Digos, che spiega come l’arrestato sia un uomo di 55 anni di Pergine, in Trentino, con “alcuni precedenti specifici comunque non legati all’ideologia anarchica. Nell’ultimo periodo aveva energicamente manifestato acredine nei confronti della pubblica amministrazione e di alcuni soggetti che sarebbero poi diventati obiettivi da colpire per motivazioni personali, quindi non legate a sentimenti ideologici”.