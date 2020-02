Trento, Indagine finanziamenti Apt: collaborazione Corte dei Conti e fiducia alla dirigente

L’Amministrazione comunale intende assicurare la massima collaborazione alla Corte dei Conti, dopo la richiesta di 565mila euro ad una dirigente per una ipotesi di manacata vigilanza sull’utilizzo dei finanziamenti. la difesa smentisce e conferma che tutte le spese sono state giustificate

Trento – Il Comune di Trento in una nota conferma il “Rispetto per l’indagine in corso e si accompagna alla convinzione che sarà presto dimostrata la bontà dell’operato della dirigente coinvolta, che si distingue per aver maturato una notevole esperienza alle dipendenze dell’Amministrazione comunale e per aver sempre svolto le sue funzioni con competenza e professionalità.

Anche in questo caso specifico, si ritiene che la correttezza della procedure adottate dall’Amministrazione comunale e seguite dalla dirigente possa essere provata e che i contributi erogati all’Apt siano in toto giustificati da corrispondenti spese destinate a manifestazioni peraltro approvate dalla Giunta.

Del resto, se oggi Trento ha superato la soglia del milione di presenze turistiche è anche grazie alla sinergia virtuosa messa in atto in questi anni tra Amministrazione comunale e Azienda di promozione turistica”.

