Trento, Incendio distrugge rifugio Camini a passo Coe

Un incendio ha distrutto all’alba di martedì il rifugio-ristorante Camini, nei pressi di passo Coe, sull’altopiano di Folgaria

Folgaria (Trento) - Nessuna persona fortunatamente, è rimasta coinvolta. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo e con molti mezzi per spegnere le fiamme. Si indaga per risalire alle possibili cause del rogo.